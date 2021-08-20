Також морський юрист розповів про смерть українського моряка у Швеції - його знайшли мертвим у своїй каюті.

У Російській Федерації та Швеції загинули два українських моряки.

Про це УНІАН повідомив морський юрист Микола Гольбін.

"У РФ трагічно загинув моряк з України – виробнича травма на судні спричинила смерть одесита. Трагедія сталася ще на початку серпня, але отримати достовірну інформацію і підтвердити її вдалося тільки зараз", - зазначив юрист.

Він додав, що з юридичної точки зору і характеру отримання травми, що спричинила смерть, сім'я має право вимагати куди більшу суму, ніж прописано в контрактах про найм.

"Її можна з легкістю помножити у кілька разів. З легкістю... Але я все ж припускаю, що судновласник спробує закрити питання дуже швидко і на контрактній сумі, так би мовити, відкупитися малою кров'ю", - зазначив Гольбін.

За його даними, жителя Одеси, якому приблизно 50 років, розчавило вантажем в порту "Кавказ".

Також Микола Гольбін повідомив і про смерть іншого українського моряка у Швеції. Чоловік із Запорізької області, 1969 р. н. був виявлений на судні GERHARD G у своїй каюті мертвим.

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"Тіло перебуває у Швеції. Все вказує на природні причини смерті, але поки результати розтину невідомі", - підкреслив Гольбін.

Юрист занепокоєний частими випадками загибелі (смертей) українських моряків за кордоном.

Нагадаємо, у червні на судні MSC MESSINA загинув 20-річний моряк з Одеси, у липні в Сінгапурі від наслідків COVID-19 помер 34-річний український моряк, на борту судна Lem Geranium – літній моряк з Одеси, на судні Patria – також одесит, 1956 року народження.

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Автор: Лариса Козова