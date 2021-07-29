Чоловік зайшов до приміщення і почав з’ясовувати відносини з працівниками установи.

У Фонтанську сільську раду в Одеській області прийшов відвідувач з кухонним ножем.

Відео події поширили в мережі 29 липня.

Як свідчать кадри, інцидент стався зранку. Чоловік неквапно зайшов до приміщення і почав з’ясовувати відносини з працівниками установи, демонструючи холодну зброю у правій руці.

Під час короткого діалогу з чиновниками він взяв за плече одного з чоловіків, щось емоційно розповідаючи.

Натомість інший відвідувач – східної зовнішності – з-за спини підійшов до чоловіка з ножем, різко схопив того за руку і забрав небезпечне лезо.

Обеззброєнням противника скористалися працівники установи – вони повалили зловмисника на підлогу і викликали на місце події правоохоронців.

Причини таких дій чоловіка невідомі.

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Автор: Іван Бойко