Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Сьогодні в Одеській області внаслідок зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася о 13:30 на трасі Одеса-Мелітополь, біля села Іваново.

За попередніми даними, водій автомобіля "ВАЗ-2104" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Toyota. Водій "ВАЗ-2106", що рухався позаду, не встиг загальмувати і також зіткнувся з іномаркою.

В результаті ДТП 61-річний пасажир однієї з машин загинув на місці події, шестеро людей у віці від 24 до 65 років доставлені в лікарню з різними травмами.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в дорожньо-транспортній пригоді загинула п'ятирічна дитина.

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Автор: Лариса Козова