Резонансна подія сталася 20 жовтня 2016 року в Глухівському районі.

У Сумській області суд виніс вирок 37-річному чоловіку, який зґвалтував власну дочку. Він засуджений до 9 років позбавлення волі.

Читайте такожПід Дніпром батько зґвалтував 13-річну доньку, яка прийшла до нього у гостіПро це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області. У повідомленні йдеться, що резонансна подія сталася 20 жовтня 2016 року в Глухівському районі.

"Місцевий житель почув від односельців, що його 14-річна дочка вагітна. Він розлютився і приїхав до школи та забрав дитину додому. Через півгодини дівчинка повернулася в синцях і розповіла вчительці, що батько побив її і згвалтував", - йдеться в повідомленні.

Слова дівчинки підтвердила експертиза.

"За вироком Шосткинського міськрайонного суду від 21 квітня 2021 року обвинуваченого визнано винним у сексуальному насильстві, а також зґвалтуванні своєї доньки та засуджено до 9 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 152 та ч. 2 ст. 153 КК України)", - зазначили у прокуратурі.

Вас також можуть зацікавити новини

Головні новини України та світу на ранок 23 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла