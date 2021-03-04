У Вінниці водій припаркував свій автомобіль прямо на газоні, а коли перехожий зробив йому зауваження – побив того і розбив йому телефон.
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Відео інциденту опубліковано у Facebook-спільноті "ЗупиниЛося". На кадрах можна бачити, що автохам б'є чоловіка, а той навіть не намагається бігти або чинити опір. Коли перехожий спробував дістати телефон, то нападник вибив його з рук.
Водій, як видно, продовжував наносити удари руками і ногами, навіть коли жертва повернулася до нього спиною. У публікації стверджується, що у нападника в руках був ніж.
Однак історія отримала несподіване продовження - хоча на місце викликали поліцію, жорстоко побитий чоловік відмовився від претензій. У соцмережі з'явилося відео, на якому кривдник і жертва кажуть, що конфлікт вичерпаний. Нападник також заявив, що у нього в руках був не ніж, а ключі.
Побитий чоловік навіть пожартував, що це було «тренування», з чим нападник радісно погодився. На спільному фото вони потиснули один одному руки. Крім того, кривдник оплатив жертві ремонт розбитого телефону.
Інцидент спровокував бурхливе обговорення в соцмережах. Користувачів вражає як хамство і агресія водія, так і позиція перехожого, який дозволив нападнику уникнути відповідальності.
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