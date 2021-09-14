Інцидент з пенсіонером і водієм стався в маршрутці №85 у Запоріжжі.

У Запоріжжі покарали водія маршрутки, який мало не пробив дверима голову пенсіонеру. У потерпілого - гематоми на обличчі, підозра на струс мозку і тріщина у вилиці.

Читайте також"Попивав пиво нишком": у Києві пасажирка зняла водія маршрутки на відео та розлютила мережуПравоохоронці вже відкрили провадження. Про це повідомляє ТСН.

Водієві загрожує штраф або до року виправних робіт. Фірму-перевізника оштрафували на 10 тис. гривень. А у мерії розірвали з ними угоди. Крім того, в компанії розповіли, що водій розкаявся і написав заяву про звільнення.

Інформацію про звільнення водія підтвердив й мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляли місцеві Telegram-канали, у Запоріжжі водій маршрутки обматюкав і вдарив дверима пенсіонера при інших людях нібито через те, що пасажир був з тачкою. На опублікованих кадрах видно, як потерпілий пенсіонер сидить навпочіпки й тримається за забиту голову. Обурені пасажири викликали поліцію. А поки патрульні їхали, заблокували водія і не дали йому втекти.

Син потерпілого розповів, одразу після інциденту водій пропонував гроші, щоб вони забрали заяву. Але вони відмовилися від такої пропозиції.

Автор: Ольга Робейко