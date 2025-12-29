Росія допомагатиме у відновленні України, - Трамп

За словами президента США, Росія "хоче бачити успіх України" й Путін готовий постачати електроенергію Україні "за дуже низькими цінами".

Президент США Дональд Трамп на пресконференції після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Росія буде допомагати у відбудові України, повідомляє BBC.

На питання журналіста, чи понесе Росія якусь відповідальність за завдані збитки, Трамп заявив, що "вони будуть допомагати".

"Росія хоче бачити успіх України. Путін був дуже щедрий у своєму бажанні бачити успіх України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами", - заявив Трамп.

Відео дня

Водночас, як йдеться в публікації, російський диктатор не погодився на запропоноване перемир'я. За словами Трампа, очільник Кремля "не хоче припиняти бойові дії, а потім починати їх знову".

"Я розумію цю позицію", - додав президент США.

Зустріч Трампа та Зеленського: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським очільник Білого дому висловив думку, що є усі підстави для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди. Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін "серйозно налаштований на мир". За словами президента США, для України буде "міцна" угода про безпеку. Ще він додав, що після війни будуть й економічні вигоди для України.

Також ми писали, що помічник президента РФ Юрій Ушаков після того, як відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що задля припинення війни Київ має "не зволікаючи" ухвалити рішення щодо Донбасу. Ушаков зазначив, що розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони. Він додав, що вона мала "дружній, доброзичливий і діловий характер" та тривала 1 годину 15 хвилин.

Вас також можуть зацікавити новини: