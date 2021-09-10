Літньому пасажиру дісталося від водія за те, що він намагався зайти в салон з тачкою.

У Запоріжжі водій маршрутного автобуса обматюкав і вдарив дверима літнього пасажира при інших людях.

Про це 10 вересня передавати місцеві Telegram-канали.

Автори відео стверджують, що інцидент стався в маршрутці №85, коли до неї намагався зайти 82-річний чоловік. Конфлікт спалахнув через те, що пасажир був з тачкою.

"Водій з силою спробував закрити двері і вдарив його по голові", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Заспокійся, батько": маршрутник із Запорізької області вразив мережу ставленням до пенсіонераНа опублікованих кадрах видно, як потерпілий пенсіонер сидить навпочіпки і тримається за забиту голову.

Решта пасажирів заступили за нього — з'ясовували його стан і погрожували викликати поліцію. Однак як насправді вирішився інцидент, залишається невідомим.

Нагадаємо, раніше цьогоріч в одному з міських тролейбусів Запоріжжя стався конфлікт - жінка вимагала від іншої пасажирки надіти захисну маску, але порушниця не тільки відмовилася, але і обізвала опонентку "скотиною".

Автор: Станислав Кожемякин