Перебуваючи в кімнаті наодинці, дитина залізла на підвіконня, відкрила вікно та випала з другого поверху на землю.

У Запоріжжі повідомили про підозру виховательці дошкільного закладу, де з вікна другого поверху випав та травмувався 4-річний хлопчик.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

«Слідством встановлено, що 26 квітня о 16:20 вихователька однієї з початкових шкіл Запорізької міської ради внаслідок несумлінного ставлення до виконання покладених на неї посадових обов’язків, залишила в приміщенні групи дошкільного закладу без нагляду одного з вихованців. Перебуваючи в кімнаті наодинці, дитина залізла на підвіконня, відкрила вікно та випала з другого поверху на землю. Внаслідок падіння 4-річний хлопчик отримав травми», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 28 квітня на підставі зібраних доказів 54-річній виховательці повідомлено про підозру за неналежне та несумлінне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, які спричинили тяжкі наслідки.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

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Автор: Денис Прядко