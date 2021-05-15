Після зіткнення спалахнула пожежа, під час якої всі транспортні засоби згоріли.

На Хмельниччині внаслідок ДТП за участю легковика, мікроавтобуса і вантажівки загинули четверо осіб.

Читайте такожНа Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків: є загиблий (фото)Як повідомляється на сайті Національної поліції, аварія сталася сьогодні вранці на автодорозі «Житомир - Чернівці», поблизу с. Веселівка Хмельницького району.

За попередніми даними, водій DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та легковим автомобілем «Опель Комбо». Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши «Мерседес Спринтер» і «Опель Комбо».

В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла почати огляду місця події.

Працівники поліції вживають заходів зі встановлення осіб водіїв та можливих пасажирів автомобілів «Мерседес Спринтер» та «Опель Комбо», які загинули внаслідок ДТП. За попередніми даними, загиблих четверо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водій вантажного автомобіля затриманий.

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Автор: Дмитро Хилюк