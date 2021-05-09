Зранку в центрі Житомира відзначити День Перемоги зібрались кілька сотень людей. Містяни прийшли з квітами та фотопортретами військових радянської армії. З одного портрету поліцейським довелося знімали георгіївську стрічку.
Про це розповідає кореспондент УНІАН.
«Декілька дорослих чоловіків у радянській формі та з нагрудними знаками тримали в руках портрет радянського військового. Поруч була приклеєна георгієвська стрічка. Поліцейські наголосили чоловікам, що її потрібно зняти, адже це заборонена символіка», - розповідає кореспондент.
Проте, це ще не всі «конфузи», які відбувалися в Житомирі під час святкування Дня Перемоги.
Вирушаючи колоною з центру міста до Монумента Слави, молодші люди тримали в руках національні стяги України та портрети загиблих військових ЗСУ, а старші – червоні прапори, на яких було заклеєно, але все ж проглядалися серп і молот.
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