Відомо, що постраждалих підлітків госпіталізували.

У столиці Польщі – Варшаві 26-річний чоловік напав із ножем на двох 15-річних підлітків. Імовірно, постраждалі діти – українці.

Про це пише Gazeta Wyborcza. Інцидент стався у Бродненському парку. Зазначається, що підлітків госпіталізували. Подробиць про їхній стан немає.

"26-річний іноземець поранив ножем двох 15-річних хлопців, яких доставили в лікарню. Я не можу сказати, в якому вони стані. На місці працюють поліцейські. Ми встановлюємо обставини події та пояснюємо мотиви нападу. 26-річного чоловіка заарештували", – заявив представник Головного управління поліції Варшави.

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За неофіційними даними, нападником є 26-річний громадянин Узбекистану.

Видання зазначає, що на місці події випадково опинився рятувальник – він грався з дітьми, коли почув крики.

"Грали з дітьми. Ми почули крики і побачили, як біжить хлопчик. Ми побачили, що два хлопці були в крові. В одного хлопця ножове поранення під лівою рукою, дві рани під ребрами, а в іншого – поранення правої руки", – розповів він про те, що трапилося.

Інших деталей інциденту і підтвердження, що постраждалі підлітки були саме українцями, поки що немає.

Напади на українців за кордоном

10 червня в Німеччині афганець напав із ножем на українку. 41-річна жінка була серйозно поранена внаслідок атаки, яка сталася у Франкфурті. Зазначалося, що жінка сиділа на лавці в парку, коли до неї ззаду непомітно підійшов 19-річний чоловік, схопив її за плече і без попередження завдав кілька ударів обробним ножем у районі голови та шиї. Примітно, що постраждала і злочинець знайомі не були.

Кількома тижнями раніше в Дортмунді напали на 15-річного українця, який переїхав до Німеччини через війну в Україні. Тоді чоловік порізав хлопцеві шию, а потім "встромив ніж у верхню частину його тіла". Підлітка доправили в лікарню.

У квітні в Німеччині було вбито двох військових з України 1987 і 2001 років народження, які проходили там реабілітацію. За підозрою у вбивстві було затримано 57-річного громадянина Росії.

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