Чоловік підігнав на склад вантажівку і показав працівникам підроблені документи на доставку товару.

У польському місті Радомсько затримали громадянина України, що спробував викрасти зі складу підприємства 120 посудомийних машин загальною вартістю 109 тисяч злотих (понад 800 тисяч гривень).

Читайте такожУ Польщі знайшли мертвим українського заробітчанина

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на місцеву поліцію.

Зазначається, що 21 квітня поліція приїхала на виклик працівників заводу у промзоні Радомсько. Співробітники заявили, що водій вантажівки спробував незаконно вивезти товари компанії.

Чоловік в’їхав на територію заводу з документами транспортної компанії - відповідно до них у машину мали завантажити 120 посудомийних машин для транспортування до Німеччини.

Однак під час завантаження у відповідальних працівників з’явилися підозри щодо водія. На місце викликали правоохоронців.

Під час обшуку поліція виявила сфальсифіковану транспортну документацію. Сам затриманий, як з’ясувалось, мав низку посвідчень особи з різними іменами та громадянствами. Спершу він вдавав, що є громадянином Словаччини. У підсумку слідчі встановили, що це 28-річний громадянин України.

23 квітня за запитом прокуратури його заарештували на три місяці. Максимальна санкція за шахрайство - до 8 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров