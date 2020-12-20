Сумнозвісний кулемет MG 42 під час війни називали "циркулярною пилкою Гітлера".

Мешканець Буковини намагався надіслати у Францію кулемет MG 42.

Читайте такожДвоє військових продали поліцейським арсенал зброї на тисячі доларів, їх затримали (фото)

Про це йдеться у сюжеті ТСН. У декларації відправник зазначив, що в посилці - запчастини. А щоб зброю не розгледіли під час перевірки, ретельно обгорнув фольгою.

Втім, зображення на сканері все ж насторожило митників. У фользі вони виявили сумнозвісний раритетний німецький кулемет часів Другої світової MG 42. Він міг здійснювати аж до 1300 пострілів за хвилину і за це отримав назву "циркулярна пилка Гітлера".

Зараз зброя на експертизі. Де відправник її взяв – з’ясовується.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров