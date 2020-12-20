Мешканець Буковини намагався надіслати у Францію кулемет MG 42.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН. У декларації відправник зазначив, що в посилці - запчастини. А щоб зброю не розгледіли під час перевірки, ретельно обгорнув фольгою.
Втім, зображення на сканері все ж насторожило митників. У фользі вони виявили сумнозвісний раритетний німецький кулемет часів Другої світової MG 42. Він міг здійснювати аж до 1300 пострілів за хвилину і за це отримав назву "циркулярна пилка Гітлера".
Зараз зброя на експертизі. Де відправник її взяв – з’ясовується.
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