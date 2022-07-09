Вказана інформація дозволяла ідентифікувати українських захисників на місцевості.

Правоохоронці затримали жителя Краматорська, який через месенджер повідомляв ворогу про розташування військовослужбовців Збройних Сил України.

Як повідомляє у Facebook Офіс генерального прокурора, затриманому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, з травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних Сил в окремих районах Донецької області. "При цьому вказана інформація дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України",- зазначають в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині нейтралізували мережу інтернет-агентів РФ та затримали спільницю окупантів. Жінка фотографувала військових та інфраструктуру міста. Під час обшуків на місцях проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні термінали з доказами підривної діяльності. Проводяться слідчі заходи.

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