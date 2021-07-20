Правоохоронці затримали ув'язненого Сергія Кутафіна, який втік сьогодні з Одеського слідчого ізолятора.
Про це повідомили в Нацполіції в Одеській області.
"Зловмисника затримали в Малиновському районі міста - він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої. Спеціальну поліцейську операцію "Сирена" зняли", - сказано в повідомленні.
Наразі затриманий перебуває у відділі поліції. Як зазначається, окрім вже призначеного судом покарання за крадіжку, він тепер відповідатиме і за втечу з-під варти за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
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За неофіційними даними, Кутафін втік з території ізолятора під час прогулянки: проник в господарський двір, звідки потрапив на вулицю, подолавши кілька спецогороджень.
Нагадаємо, сьогодні з Одеського слідчого ізолятора втік ув'язнений - 41-річний Сергій Кутафін. Його засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
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