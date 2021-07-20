Втікач ховався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої.

Правоохоронці затримали ув'язненого Сергія Кутафіна, який втік сьогодні з Одеського слідчого ізолятора.

Про це повідомили в Нацполіції в Одеській області.

"Зловмисника затримали в Малиновському районі міста - він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої. Спеціальну поліцейську операцію "Сирена" зняли", - сказано в повідомленні.

Наразі затриманий перебуває у відділі поліції. Як зазначається, окрім вже призначеного судом покарання за крадіжку, він тепер відповідатиме і за втечу з-під варти за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Читайте такожУ Києві упіймали іноземця, що втік від конвою з зали суду

За неофіційними даними, Кутафін втік з території ізолятора під час прогулянки: проник в господарський двір, звідки потрапив на вулицю, подолавши кілька спецогороджень.

Нагадаємо, сьогодні з Одеського слідчого ізолятора втік ув'язнений - 41-річний Сергій Кутафін. Його засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова