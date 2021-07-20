Відомо, що втікач був засуджений за крадіжку.

Із Одеського слідчого ізолятора втік в'язень, поліція ввела в дію план "Сирена".

Про це повідомляє "Думская", посилаючись на інформацію з поліції. Втеча відбулася о 14:18.

За наявними даними, втікач - Кутафін Сергій Олександрович 1980 року народження, засуджений за злочин, передбачений частиною 3 ст.185 КК України (Крадіжка). Був одягнений у темно-сині шорти, торс оголений.

Як повідомляє Telegram-канал XYDESSA, при втечі велася стрілянина.

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Раніше повідомлялося, що втікача з Гейківської психоневрологічної лікарні Івана Євсейчева, який убив медбрата ніжкою стільця, затримали.

Чоловік весь цей час ховався в одному з будинків села Зелене, поруч з Інгульцем, звідки його і витягли правоохоронці.

18 липня в Гейківській обласній психоневрологічній лікарні під Кривим Рогом знайшли мертвим медбрата. У поліції повідомили, що пацієнт забив до смерті 54-річного медпрацівника імовірно стільцем.

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Автор: Дмитро Захаров