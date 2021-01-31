Юнак дав свідчення, його передали батькам.

У місті Ізмаїл Одеської області поліція викрила 17-річного підлітка в жорстоких знущаннях над тваринами. Юнак відрізав котам лапи і голови.

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Про це повідомляє "Страна", посилаючись на джерело в поліції. Зазначається, що на початку грудня минулого року в поліцію надійшов рапорт про те, що невідомий знущається над тваринами.

В ході слідства правоохоронці з'ясували, що до жорстоких розправ над котами причетний юнак 2004 року народження.

Підліток дав свідчення, поліція також вилучила речовий доказ - ніж. На цей час підлітка передали батькам.

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Автор: УНІАН