Потерпілого госпіталізували, наразі йому нічого не загрожує.

На вулиці Пушкінській в Києві стався кривавий інцидент: дівчина прийшла в гості до свого знайомого і під час сварки вдарила його ножем в серце.

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Як повідомляє прес-служба поліції Києва, дівчину 1999 року народження затримали правоохоронці. Їй повідомили про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство.

«Ми провели невідкладні слідчі дії та встановили, що напередодні дівчина прийшла до квартири свого знайомого. Між ними виник конфлікт, у ході якого правопорушниця схопила ніж та вдарила ним у серце потерпілому. Ми затримали її на місці скоєння злочину, а хлопця госпіталізували до лікарняного закладу з попереднім діагнозом - проникаюче ножове поранення грудної клітини. Наразі його життю нічого не загрожує», - розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

Відомо, що підозрювана раніше ніколи не притягувалась до кримінальної відповідальності. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

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Автор: Дмитро Захаров