Поліцейські встановлюють обставини падіння неповнолітнього із багатоповерхівки у Святошинському районі.

В Києві загинув 16-річний хлопець, який впав з вікна квартири на 20-му поверсі.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, 5 січня до столичної поліції надійшла інформація про падіння хлопця із багатоповерхівки на вулиці Клавдіївській, що у Святошинському районі.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 16-річний парубок впав з вікна квартири на 20-му поверсі", - сказано в повідомленні.

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В поліції зазначають, що хлопець загинув на місці.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі деталі події, спілкуються з рідними та близькими загиблого, опитують сусідів та ймовірних очевидців, аби з’ясувати причини та обставини події.

"Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій, події буде надана правова кваліфікація", - зазначають в поліції.

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2 січня у Броварах чотирирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки і загинув. В поліції зазначали, він відчинив вікно на кухні та, перехилившись, випав з сьомого поверху. Поліцейські встановили, що дитина перебувала вдома з мамою, яка відійшла в іншу кімнату: від отриманих травм внаслідок падіння хлопчик помер до приїзду медиків.

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