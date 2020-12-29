На київському вокзалі поліція затримала чоловіка, що скоїв розбійний напад з ножем.
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Як повідомляється на сайті нацполіції Києва, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на площі Вокзальній за медичною допомогою звернувся 24-річний хлопець. На місце прибув наряд поліції.
Потерпілий розповів поліції про те, що невідомий вдарив його ножем по руці та забрав годинник і 650 гривень.
Під час відпрацювання отриманої інформації оперативні працівники розшукали та затримали 34-річного місцевого жителя. При поверхневому огляді поліцейські виявили викрадені речі та ніж, який направили на проведення експертизи.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження про розбій. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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