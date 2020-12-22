У своїх соцмережах парубок написав, що на нього напали через його сексуальну орієнтацію.

На столичному Подолі група нетверезих підлітків напала на 16-річного хлопця, бо той нафарбував собі губи.

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Як повідомляють у Facebook «Вартові еспресо», про це в соцмережах розповів сам потерпілий на ім’я Олександр.

Хлопець пише, що вийшов погуляти з друзями, а троє п'яних підлітків почали лаяти його, а потім бити юнака за зовнішній вигляд. Хлопець дістав гематоми та струс мозку. Нападників затримали патрульні.

Як повідомляє ZMINA, у своїх соцмережах парубок написав, що на нього напали через його сексуальну орієнтацію.

“Мене побили за те, що я гей. Я хочу, щоб мені допомогли притягнути цих людей до відповідальності, тому що завжди вони уникають покарання, я був би радий навіть притягнути їхніх друзів за співучасть: покарав би двох-трьох – інші б задумалися!” – підписав Олександр свій допис в інстаграмі.

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Автор: УНІАН