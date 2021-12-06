Трагедія в Києві сталася в одному з приватних будинків.

В Шевченківському районі Києва знайдені мертвими чоловік та жінка, 1974 та 1982 року народження.

Тіла чоловіка та жінки знайшли в одному з приватних будинків, розташованих на вул. Бакинській, повідомив Telegram-канал "Kyiv Operative".

За його даними, у загиблих були ознаки отруєння чадним газом від газового пальника, який працював.

Читайте такожПадіння жінки під потяг метро в Києві: з'явилося моторошне відео інцидентуВарто зазначити, що чадний газ не має запаху та кольору, він легший за повітря та отруйний – може вбити людину за кілька хвилин.

Раніше стало відомо, що наприкінці жовтня в Києва на Оболоні вночі в одній з багатоповерхівок у квартирі сталася пожежа, у житлі знайшли мертвим чоловіка.

Смертельна пожежа у столиці трапилася на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, розташованого на вул. Маршала Малиновського. Причини пожежі мали встановити згодом.

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Автор: Екатерина Присяжнюк