Пожежа в Києві була у ніч на неділю, повідомили рятувальники.

На столичній Оболоні внаслідок пожежі, що сталася вночі у квартирі багатоповерхівки, загинув чоловік.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Головного управління ДСНС в м. Києві.

Пожежа сталася у ніч на неділю, 31 жовтня, в одній із квартир на шостому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Маршала Малиновського.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили потерпілого без ознак життя. Після проведення реанімаційних заходів потерпілого було передано бригаді швидкої медичної допомоги, яка згодом констатувала смерть.

Читайте такожУ Києві горіла Лиса гора: рятувальники розповіли подробиці вогняного інциденту (фото)Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено особисті речі та меблі, закопчені стіни та стеля квартири.

Вогонь охопив площу 10 кв. м. О 03:38 загоряння було локалізовано, а о 03:53 – ліквідовано.

На місці надзвичайної події працювало 16 співробітників ДСНС, було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, на початку вересня у Святошинському районі Києва була вогняна надзвичайна подія – на вул. Садовій згорів двоповерховий приватний будинок, а також припарковані поруч три авто.

На вході у житло рятувальники знайшли чоловіка, який перебував у вкрай важкому стані. Постраждалого передали медпрацівникам, у нього знайшли опіки 2-3 ступеню.

Автори: Інна Андаліцька, Екатерина Присяжнюк