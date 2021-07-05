Трагічний випадок стався під час нічної зміни, на глибині в півтора кілометра.

На шахті «Жовтнева» в Кривому Розі загинув 31-річний гірник. Чоловіка притисло до стіни навантажувальною машиною, він помер на місці.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на речницю Криворізької міської поліції Оксану Лєсонєн. Трагічний випадок стався під час нічної зміни, на глибині в півтора кілометра.

Поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 – порушення безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Тіло чоловіка направили на експертизу.

Як повідомили на підприємстві, загиблий – прохідник шахти Станіслав Аріпов. У зв’язку з трагедією з 5 по 7 липня на підприємстві оголосили жалобу.

Читайте такожНа Дніпропетровщині під завалом на шахті загинув гірник

В серпні минулого року повідомлялось, що у Червонограді Львівської області на шахті "Червоноградська" загинув гірник 1985 року народження.

Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров