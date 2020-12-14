Зловмисник зламав ніс 15-річному хлопцю через плітки, які той нібито поширював у соцмережах.

В Одесі судитимуть 16-річного юнака, який жорстоко побив підлітка.

Як повідомили УНІАН у Малиновському відділі поліції міста, обвинувальний акт стосовно зловмисника направлено до суду 11 грудня.

Як повідомили в поліції, інцидент стався у вересні. Обидва неповнолітніх - обвинувачений і 15-річний потерпілий - проживають у Малиновському районі Одеси, але до того, що сталося, жодного разу один одного не бачили.

«Попри те, що хлопці живуть в одному районі, спілкувалися вони виключно у віртуальному просторі, а на вулиці зіштовхнулися випадково через спільного знайомого. Зрозумівши в ході розмови, хто є хто, старший підліток накинувся на молодшого і кілька разів ударив в обличчя, спричинивши тяжкі тілеесні ушкодження», - повідомили в поліції.

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Як уточнили у відділі, зловмисник напав на опонента через те, що той нібито поширював у соціальній мережі про нього плітки.

В результаті нападу потерпілий отримав перелом носа і черепно-мозкову травму.

Після проходження постраждалим медичного обстеження, 16-річному зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підлітку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Автор: Лариса Козова