В Одесі судитимуть 16-річного юнака, який жорстоко побив підлітка.
Як повідомили УНІАН у Малиновському відділі поліції міста, обвинувальний акт стосовно зловмисника направлено до суду 11 грудня.
Як повідомили в поліції, інцидент стався у вересні. Обидва неповнолітніх - обвинувачений і 15-річний потерпілий - проживають у Малиновському районі Одеси, але до того, що сталося, жодного разу один одного не бачили.
«Попри те, що хлопці живуть в одному районі, спілкувалися вони виключно у віртуальному просторі, а на вулиці зіштовхнулися випадково через спільного знайомого. Зрозумівши в ході розмови, хто є хто, старший підліток накинувся на молодшого і кілька разів ударив в обличчя, спричинивши тяжкі тілеесні ушкодження», - повідомили в поліції.
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Як уточнили у відділі, зловмисник напав на опонента через те, що той нібито поширював у соціальній мережі про нього плітки.
В результаті нападу потерпілий отримав перелом носа і черепно-мозкову травму.
Після проходження постраждалим медичного обстеження, 16-річному зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Підлітку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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