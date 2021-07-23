Очевидці стверджують, що у пенсіонерки були психічні розлади.

В Одесі 85-річна жінка вчинила самогубство, викинувшись з 4-го поверху житлового будинку.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні в Київському районі міста.

Зокрема, на вулиці Академіка Корольова виявлена мертвою 85-річна місцева жителька. За попередніми даними, вона викинулася з вікна квартири, розташованої на 4-му поверсі.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Відкрито провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Читайте такожУ Кривому Розі чоловік посадив 7-річного сина співмешканки на ланцюг (фото)У соціальних мережах очевидці повідомляють, що у загиблої були психічні розлади.

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Автор: Лариса Козова