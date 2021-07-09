У поліції припускають, що причиною суїциду стало те, що його покинула кохана жінка.

У місті Роздільна Одеської області чоловік вчинив самогубство, підірвавши бойову гранату.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вчора ввечері у дворі житлового приватного будинку, де чоловік, 1985 р. н., проживав з матір'ю, прогримів вибух.

«Потерпілий виявлений мертвим у дворі після того, як там прогримів вибух», - повідомили у главку.

За попередньою інформацією, чоловік власноруч підірвав гранату незабаром після того, як від нього пішла кохана. Крім нього, незначні тілесні ушкодження отримав підліток, який живе по сусідству. Хлопчика оглянули лікарі, госпіталізація йому не знадобилася.

Читайте такожНе врятували: 14-річний підліток впав з велосипеда на мосту під Рівним та загинувВідомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Всі обставини події будуть з'ясовані в ході слідства.

Як повідомляють у соціальних мережах місцеві жителі, загиблий – учасник АТО, який нібито зловживав спиртним.

Самогубство він скоїв після того, як від нього пішла дружина, а потерпілий підліток – його 15-річний племінник, який отримав травму голови.

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Автор: Лариса Козова