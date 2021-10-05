Віртуальна знайома вимагала у чоловіка гроші, повідомили правоохоронці.

В Одесі 40-річна зловмисниця вимагала від чоловіка гроші, погрожуючи оприлюднити інтимні фото, на якому він є.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, підозрювана і потерпілий познайомилися в соціальних мережах.

В ході знайомства чоловік поділився зі своєю віртуальною знайомою фотознімками, на яких він зображений оголеним. Отримавши ці фото, вона почала його шантажувати.

"Правопорушниця хотіла отримати матеріальну винагороду, погрожуючи поширити відверті фотографії, якими він поділився з нею під час спілкування в соціальній мережі. Побоюючись за свою репутацію, чоловік надіслав віртуальній знайомій 4 тис. грн. Але зловмисниця продовжила його шантажувати, підвищуючи суми", – розповіли у відомстві.

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Правоохоронці встановили особу зловмисниці та під час санкціонованого обшуку в її квартирі вилучили докази причетності до протиправних дій.

Слідчі оголосили 40-річній фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 189 Кримінального кодексу України. За вимагання їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Автор: Лариса Козова