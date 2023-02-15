Фігурант намагався переконати співробітників СБУ, що Одеса належить Росії.

Приморський районний суд Одеси до 5 років тюрми засудив чоловіка, який підтримав військову агресію РФ.

Як йдеться у вироку суду, фігурант справи – уродженець с. Пантелеймонівка Центрально-Городського району Донецької області.

Встановлено, що 11 липня 2022 року в селі Холодна Балка Одеської області він потрапив у поле зору співробітників УСБУ в Одеській області, які проводили перевірочні контррозвідувальні заходи. В ході спілкування з ними чоловік активно висловлював свою антиконституційну позицію, яка виразилась у публічних закликах до силових змін меж території та державного кордону України.

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Згідно вироку, він заявив співробітникам СБУ, що Одеська область та Одеса є територією Російської Федерації та має увійти до її складу.

"В ході спілкування серед іншого він заявив: "Україна була знищена у 2014 році. Ми мали спільну державу. Вихід зі становища бачу такий - повернути назад цю територію туди, де вона і була. І повертати назад до Росії її територію", - йдеться у вироку.

Крім того, він заявив правоохоронцям, що РФ не воює з Україною та не здійснює військову агресію проти України, а "наводить свій порядок".

Також встановлено, що раніше (у квітні та 9 липня 2022) фігурант поширював у соцмережах публікації Міноборони РФ. Зокрема, про "проведення спецоперації в Україні", про те, як військові РФ нібито знищили Одеський нафтопереробний завод та три сховища пально-мастильних матеріалів у районі Одеси, з яких "здійснювалися постачання палива для угруповання українських військ на Миколаївському напрямку".

Крім того, обвинувачений наводив цифри нібито знищеної військової техніки ЗСУ, з відеозаписом прес-офіцера ЗС РФ тощо.

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав та покаявся.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 436-2 КК України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

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Нещодавно правохоронці затримали одесита, який збирав та передавав ФСБ інформацію про підготовку Збройних сил України, сподіваючись за це "отримати" квартиру в Криму.

За даними СБУ, правоохоронці викрили понад 600 російських шпигунів та агентів, які займалися розвідувально-підривною діяльністю.