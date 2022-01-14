Очевидці не встигли зупинити дивака, який стрибнув з пірса у воду. Зараз обстежено 5 тис. кв. метрів акваторії, пошуки тривають.

В Одесі другий день шукають чоловіка, який на пляжі "Ланжерон" роздягнувся і стрибнув у Чорне море.

Про це журналістам повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Зазначається, що 13 січня о 17:00 від чергового оператора ДСНС до департаменту надійшло повідомлення про НП. Зокрема, на пляжі "Ланжерон", в районі ресторану "Тераса" п'яний чоловік у присутності очевидців роздягнувся на пірсі та стрибнув у море. Люди не встигли його зупинити.

На пошуки чоловіка одразу вирушили рятувальники комунального закладу "Рятувальна водолазна служба", але пошуки не принесли результатів. Вчора пізно ввечері у зв'язку з темним часом доби пошуково-рятувальні роботи було призупинено.

Сьогодні вранці пошуково-рятувальні роботи розпочали водолази зазначеної служби. Вже обстежено 5 тис. кв. м прилеглої акваторії Чорного моря, але чоловіка не знайдено. Пошукові заходи тривають.

Раніше УНІАН писав, як в одеській курортній Аркадії небайдужі любителі пробіжок врятували з моря жінку, яка тонула. Один зі спортсменів стрибнув з пірса і доплив до знесиленої жінки, а інші допомогли витягнути її на берег.

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