Жінка стверджує, що не хотіла нікого вбивати, а захищалася.

В Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка після словесної перепалки.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що вбивство скоєно близько 03:00 на вулиці Чернишевського.

Між 35-річною жінкою і двома перехожими почалася словесна перепалка, в ході якої вона вистрілила одному з чоловіків в груди.

"21-річний потерпілий від отриманого поранення помер. Жінка з місця злочину зникла і сховалася в найближчому магазині. Правоохоронці її затримали, а зброю, пристосовану для відстрілу патронів типу "Флобер", вилучили", - сказано в повідомленні.

Читайте такожБійка зі стріляниною в центрі Києва: поліція затримала 14 осіб та відкрила справу

Дії фігурантки слідчі кваліфікували як умисне вбивство. Їй оголосили підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, затримана - громадянка Молдови. Підозрювана стверджує, що не хотіла нікого вбивати, а захищалася, оскільки один із чоловіків "почав її хапати".

Нагадаємо, на Чернігівщині депутата Городнянської міської ради судитимуть за вбивство з необережності. Він застрелив під час полювання поліцейського.

Вас також можуть зацікавити новини: