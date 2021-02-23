В Одесі правоохоронці затримали наркокур'єра з 4 кг амфетаміну, захованими в упаковках з-під соку.
Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.
Зазначається, що спецслужба блокувала в Одесі міжрегіональний канал постачання амфетаміну.
Зокрема, співробітники СБУ отримали оперативну інформацію про спробу учасників наркоугруповання налагодити механізм переправлення амфетаміну з Києва до Одеської області для продажу. «Товар» для замовників мали привезти наркокур'єри зі столичного регіону.
«Правоохоронці затримали одного з наркоділків на автовокзалі обласного центру. При огляді його багажу виявлено майже 4 кг амфетаміну. Зловмисник сховав заборонені речовини в упаковках з-під соку», - сказано в повідомленні.
В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та ін.) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру і обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників наркоугруповання.
Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, зловмисника затримано вчора на центральному автовокзалі Одеси.
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