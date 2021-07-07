В Одесі невідомі наклали каміння і шини на рейки перед пасажирським поїздом «Інтерсіті», що прямував з Києва.
Як повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці», інцидент стався 6 липня на 1496 км перегону Одеса-Застава-1 – станція Усатове.
«Близько 14:00 машиніст електропоїзда «Інтерсіті» №761 сполученням «Київ-Одеса» застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на каміння і шини. На щастя і завдяки оперативним діям машиніста, наїзду вдалося уникнути», - сказано в повідомленні.
Під час огляду було виявлено факт накладання каміння та шин на обидві рейкові нитки. Локомотивна бригада прибрала сторонні предмети з колії. Пасажирський потяг затримався на 3 хвилини.
У відомстві підкреслюють, що подібні втручання можуть перешкодити стабільній роботі залізниці, завдати значної матеріальної шкоди та у випадку аварії призвести до людських жертв.
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