В УЗ попередили, що подібні дії можуть спричинити аварію з людськими жертвами.

В Одесі невідомі наклали каміння і шини на рейки перед пасажирським поїздом «Інтерсіті», що прямував з Києва.

Як повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці», інцидент стався 6 липня на 1496 км перегону Одеса-Застава-1 – станція Усатове.

«Близько 14:00 машиніст електропоїзда «Інтерсіті» №761 сполученням «Київ-Одеса» застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на каміння і шини. На щастя і завдяки оперативним діям машиніста, наїзду вдалося уникнути», - сказано в повідомленні.

Під час огляду було виявлено факт накладання каміння та шин на обидві рейкові нитки. Локомотивна бригада прибрала сторонні предмети з колії. Пасажирський потяг затримався на 3 хвилини.

У відомстві підкреслюють, що подібні втручання можуть перешкодити стабільній роботі залізниці, завдати значної матеріальної шкоди та у випадку аварії призвести до людських жертв.

Читайте такожГоре-залізниця: конвеєр халеп "Укрзалізниці" та як його зупинити

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова