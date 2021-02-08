Небезпечних предметів у закладі не знайшли.

В Одесі через неправдиве повідомлення про мінування з музичної школи-інтернату ім. Петра Столярського евакуювали майже 360 осіб.

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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, станом на 15:20 перевірку установи для обдарованих дітей завершено.

«Небезпечних предметів не виявили. Роботу закладу відновлено. В ході перевірки було евакуйовано 357 осіб», - повідомили в главку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13:50 до поліції надійшла інформація про замінування музичної школи-інтернату ім. Петра Столярського, розташованої в центрі міста.

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Автор: Лариса Козова