За попередньою інформацією, суддя не відвідувала квартиру місяць, а коли повернулася, виявила відкриту кватирку і речі не на своїх місцях.

В Одесі обікрали квартиру судді Верховного суду України Тетяни Анцупової.

Про це ввечері у п'ятницю, 11 лютого, написав місцевий Telegram-канал, опублікувавши фото ймовірного повідомлення про виклик поліції.

За попередньою інформацією, Анцупова не відвідувала квартиру місяць, а коли повернулася, виявила, що там відкрита кватирка і речі не на своїх місцях.

"Крадіжка з квартири (житлового будинку). Громадянка Анцупова Тетяна Олександрівна. Відділ поліції №5 (м. Одеса) Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області. Була відсутня місяць. 1 поверх. Слідів злому немає. Відкрита кватирка. Обстановка речей порушена. Поки що невідомо, що зникло. Очікує поліцію. Заявниця працює суддею у Верховному суді Україні. Очікуватиме біля парадної", - йдеться в опублікованому документі поліції.

Офіційних подробиць про інцидент поки що не надходило.

Раніше УНІАН писав, як у Львові вночі обікрали західний апеляційний господарський суд.

Згодом ЗМІ дізналися подробиці пограбування: з кабінету судді зникли 120 тисяч доларів.

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