Слідчі вже відкрили кримінальне провадження.

Вночі у Львові обікрали Західний апеляційний господарський суд на вулиці Личаківській, 81.

Інформацію про це підтвердили у відділі комунікації поліції, пише ZAXID.NET, однак подробиці правоохоронці не повідомили.

Суд було створено в червні 2018 року, він розглядає апеляції з п'яти областей: Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької.

Видання зазначає, що грабіжник розбив вікно на першому поверсі, заліз до приміщення суду та поцупив гроші із сейфа. На скільки саме збагатився зловмисник, поки неясно.

Читайте такожБританського хірурга, який випалював ініціали на печінці пацієнтів, позбавили ліцензіїНа місці працює поліція. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження. У суді від коментарів відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві обікрали голову Конституційного суду Литви. У нього поцупили гаманець із грошима.

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