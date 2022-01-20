Сигналізації, за даними журналістів, у будівлі немає, а державна охорона нічого не чула та не бачила.

ЗМІ дізналися подробиці нещодавнього пограбування суду в місті Львів.

Як повідомляє "Високий замок" із посиланням на власні джерела, грабіжник потрапив всередину Західного апеляційного господарського суду, розбивши вікно на другому поверсі, а не на першому, як вважалося раніше, з тильного боку будівлі. Це зафіксували камери відеоспостереження. До другого поверху він заліз по ґратах на першому.

Зловмисник зламав сейф у кабінеті однієї з суддів і витягнув звідти 120 тисяч доларів. При цьому всередині він пробув не більше 8 хвилин.

Сигналізації, за даними журналістів, у суді немає, а державна охорона нічого не чула та не бачила.

Походження грошей джерела видання пояснюють тим, що судді на зберігання їх віддала знайома, яка поїхала за кордон на відпочинок - згодом гроші планувалося віднести до банку.

Тим часом прес-служба суду опублікувала власну офіційну інформацію, стверджуючи, що викрали майно, яке було "відображено в декларації".

"В ніч на 18 січня 2022 року невідомою особою здійснено проникнення в службове приміщення Західного АГС та крадіжка особистого майна, яке відображено в декларації про майновий стан і доходи. За фактом проникнення поліцією відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Прохання до представників засобів масової інформації не перекручувати інформацію. Про результати слідства буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні суду.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 січня стало відомо, що вночі у Львові обікрали Західний апеляційний господарський суд на вулиці Личаківській, 81. Грабіжник розбив вікно, заліз до приміщення суду та поцупив гроші із сейфа, однак на скільки саме збагатився зловмисник, було неясно.

ЗМІ писали, що поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому), однак подробиці не розголошувала. За цією статтею винним загрожує від 3 до 6 років.

У суді тоді відмовилися коментувати інформацію.

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