Підліток отримав потужний удар струмом, взявшись за високовольтну лінію.
За даними Telegram-каналу dnepr.24, інцидент стався на даху залізничного вагона в Одесі.
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"В Одесі діти залізли на поїзд, щоб трохи покататися. А заодно вирішили побитися об заклад на 25 гривень, хто доторкнеться до високовольтного проводу. Як підсумок, один з хлопців загорівся і каменем впав", - йдеться в повідомленні.
В якому стані перебуває потерпілий - невідомо.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!
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