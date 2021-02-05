Хлопець спалахнув, після чого каменем впав вниз.

Підліток отримав потужний удар струмом, взявшись за високовольтну лінію.

За даними Telegram-каналу dnepr.24, інцидент стався на даху залізничного вагона в Одесі.

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"В Одесі діти залізли на поїзд, щоб трохи покататися. А заодно вирішили побитися об заклад на 25 гривень, хто доторкнеться до високовольтного проводу. Як підсумок, один з хлопців загорівся і каменем впав", - йдеться в повідомленні.

В якому стані перебуває потерпілий - невідомо.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!

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Автор: УНІАН