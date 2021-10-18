Поліція відкрила кримінальне провадження.

В Одесі на Куликовому полі невідомі підпалили імпровізований меморіал в пам'ять про загиблих у Будинку профспілок 2 травня 2014 року.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ввечері 17 жовтня до правоохоронних органів надійшла заява від громадян про те, що біля колишнього Будинку профспілок група невідомих підпалила квіти та записки в пам'ять про загиблих.

"Загорання було ліквідовано, ніхто не постраждав", - поінформували у главку.

За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особи, причетні до правопорушення, встановлюються.

Пожежа у Будинку профспілок

2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір провести марш "За єдність України". Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка. Але їм завадили представники антимайдану, колона яких перегородила рух учасникам маршу. В результаті почалися масові заворушення за участю проросійських і проукраїнських активістів. Загинуло 48 осіб, постраждали понад 200.

Почалися сутички в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені кілька людей, зокрема, проукраїнські активісти. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок – через пожежу (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини.

Автор: Лариса Козова