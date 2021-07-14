Поліцейські припускають, що чоловік вчинив самогубство.

В Одесі поліція встановлює обставини загибелі 33-річного чоловіка при падінні з 7-го поверху житлового будинку.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло виявили сьогодні біля житлового будинку на вулиці Академіка Корольова.

За попередніми даними, 33-річний чоловік вистрибнув з вікна власної квартири, розташованої на сьомому поверсі.

Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство". Тіло загиблого буде направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті.

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Автор: Лариса Козова