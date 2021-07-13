В даний час правоохоронці припускають самогубство.

В Одесі поліція встановлює обставини загибелі 23-річного хлопця при падінні з 14-го поверху житлового будинку.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася сьогодні на вулиці педагогічній (Приморський район міста).

За даними поліції, 23-річний хлопець вистрибнув з балкона орендованої квартири на 14-му поверсі багатоповерхівки.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство". Усі обставини події встановлюються.

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У соціальних мережах очевидці повідомляють, хлопець загинув на вул. Педагогічній, 23 – у житловому комплексі "Лімнос". Зазначається, що він сидів на лавці біля будинку, потім увійшов всередину будівлі, піднявся наверх і вистрибнув з вікна. Після падіння до загиблого зі сльозами підбігла дівчина.

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Автор: Лариса Козова