Волонтери, від імені яких вимагають гроші, збираються звернутися в поліцію.

В Одесі невідомі по телефону від імені волонтерів вимагають гроші за користування кисневими конденсаторами у ковід-хворих.

Про це в Facebook розповіла керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Ця організація надає в безкоштовну оренду кисневе обладнання, як правило, важкохворим людям, які в силу різних причин лікуються вдома.

"Вже трьом нашим підопічним, які на кисні, стали дзвонити люди з вимогою терміново повернути кисень до Фонду. Мовляв, занадто ви довго користуєтеся. Хто дзвонить, з'ясувати поки не вдалося. Людина, номер якої висвітився, при спробі з'ясувати, що ж це за Робін Гуд такий, на контакт не пішла. Інші двоє дзвонили з закритого номера", - повідомила волонтер.

Читайте також"Реальне пекло": волонтер розповіла про ситуацію в COVID-лікарнях Одеси

Більш того, 3 листопада, ще двом підопічним організації, подзвонили з одного і того ж номера і зажадали сплатити 5 тис.грн, і при цьому "навіть картку скинули".

"Тиждень тому подзвонили від мого імені нашій дарувальниці і попросили від мого імені 15 тис.грн на терміновий збір...", - написала Ножевникова. За її словами, зараз волонтери намагаються розібратися в ситуації. Вона підкреслює, що кисень надається безкоштовно, і це прописано в договорі, який підписує з "Корпорацією монстрів" кожен пацієнт.

Ножевнікова заявляє, що передасть всю відповідну інформацію в правоохоронні органи.

Коронавірус в Одесі

Як повідомляв УНІАН, за останню добу на 19 захворіли 838 одеситів. В цілому з початку епідемії на 3 листопада в Одесі зареєстровані 91 тис. 556 випадків коронавірусу. У лікарнях міста перебувають 957 пацієнтів з COVID-19, з них 759 – у важкому стані.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козова