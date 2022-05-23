Серед вилученого - автомати, рушниці, пістолети, реактивні протитанкові гранати.

В Одесі у чоловіка вилучили чимало зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області.

Як зазначається, правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що одесит зберігає арсенал зброї та психотропи, у зв'язку з чим провели перевірку за місцем проживання та в гаражі чоловіка.

Під час обшуків вилучили кілька автоматів, рушниць, пістолетів, магазинів, ракетниць, реактивних протитанкових гранат, порохових двигунів, порох, ножі, а також близько 0,5 кг гашишу та марихуани. Вилучене направили на експертизу.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

У ході слідства правоохоронці встановлять походження зброї та мету її зберігання. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителів міста Одеса попереджали про небезпеку відвідування узбережжя Чорного моря - зокрема, через російські морські міни, які може викидати на берег.

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