В Одесі у чоловіка вилучили чимало зброї та боєприпасів.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області.
Як зазначається, правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що одесит зберігає арсенал зброї та психотропи, у зв'язку з чим провели перевірку за місцем проживання та в гаражі чоловіка.
Під час обшуків вилучили кілька автоматів, рушниць, пістолетів, магазинів, ракетниць, реактивних протитанкових гранат, порохових двигунів, порох, ножі, а також близько 0,5 кг гашишу та марихуани. Вилучене направили на експертизу.
Розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.
У ході слідства правоохоронці встановлять походження зброї та мету її зберігання. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНІАН, раніше жителів міста Одеса попереджали про небезпеку відвідування узбережжя Чорного моря - зокрема, через російські морські міни, які може викидати на берег.