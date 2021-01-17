Прибиральниця знайшла дівчину в душовій кабінці.

В одному з хостелів Одеси, розташованому в центрі міста, виявлено ​​повішену дівчину.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в хостелі на вул. Успенській.

Відзначається, що сьогодні вранці 19-річну дівчину виявила повішеною в душовій кабінці прибиральниця.

За попередніми даними, дівчина скоїла суїцид.

За даним фактом порушено провадження у ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова