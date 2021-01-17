В Одесі молода дівчина наклала на себе руки / фото УНІАН
В одному з хостелів Одеси, розташованому в центрі міста, виявлено повішену дівчину.
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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в хостелі на вул. Успенській.
Відзначається, що сьогодні вранці 19-річну дівчину виявила повішеною в душовій кабінці прибиральниця.
За попередніми даними, дівчина скоїла суїцид.
За даним фактом порушено провадження у ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.
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