Заставу визначено у понад 3,2 млн грн.

Приморський районний суд Одеси заарештував заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова, який пропонував підлеглому уникнути кримінальної відповідальності за 35 тис. дол.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3,2 млн грн.

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко прокоментував затримання свого заступника.

Відео дня

"Відбулось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови ОВА Олегу Муратову. Я особисто займав і буду займати принципову позицію щодо будь-яких порушень закону скоєних посадовими особами. Всі винні мають бути притягнуті до відповідальності та понести невідворотне покарання", - заявив Марченко.

За його словами, військова адміністрація та правоохоронні органи області і надалі будуть припиняти неправомірну діяльність будь-кого незалежно від рангу та займаної посади.

Затримання заступника начальника Одеської ОВА: деталі

В Одесі затримали заступника начальника Одеської ОВА Олега Муратова. За даними слідства, він запропонував керівнику структурного підрозділу обладміністрації за 35 тис. дол. "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Кримінальне провадження розслідується щодо службових осіб ОВА за фактом привласнення державного майна. Правоохоронці затримали високопосадовця після одержання частини коштів - 27 тис. дол.