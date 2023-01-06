Приморський районний суд Одеси заарештував заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова, який пропонував підлеглому уникнути кримінальної відповідальності за 35 тис. дол.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3,2 млн грн.
Очільник Одеської ОВА Максим Марченко прокоментував затримання свого заступника.
"Відбулось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови ОВА Олегу Муратову. Я особисто займав і буду займати принципову позицію щодо будь-яких порушень закону скоєних посадовими особами. Всі винні мають бути притягнуті до відповідальності та понести невідворотне покарання", - заявив Марченко.
За його словами, військова адміністрація та правоохоронні органи області і надалі будуть припиняти неправомірну діяльність будь-кого незалежно від рангу та займаної посади.
Затримання заступника начальника Одеської ОВА: деталі
В Одесі затримали заступника начальника Одеської ОВА Олега Муратова. За даними слідства, він запропонував керівнику структурного підрозділу обладміністрації за 35 тис. дол. "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Кримінальне провадження розслідується щодо службових осіб ОВА за фактом привласнення державного майна. Правоохоронці затримали високопосадовця після одержання частини коштів - 27 тис. дол.