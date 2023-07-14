Містянин розважався під час грози.

В Одесі правоохоронці швидко знайшли зловмисника, який вночі під час грози запускав салют та налякав багато людей.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася близько 23:00 четверга, 13 липня. Про те, що на вулиці Академіка Глушка невідомий "бабахає на весь район", повідомили очевидці.

Правоохоронці, які прибули на місце події, опитали місцевих жителів та встановили особу порушника – 44-річного містянина.

"Чоловік здійснив запуск салюту у дворі багатоквартирного будинку, його викрили на місці події. Від будь-яких пояснень щодо ігнорування встановлених заборон він відмовився. Під час огляду місця скоєння правопорушення поліцейські вилучили залишки використаного піротехнічного виробу", - розповіли у поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 34 тис. гривень, або арештом на строк до шести місяців чи бмеженням волі - до п'яти років.

У місцевих пабліках очевидці поширили відеозапис салюту, який запустив містянин.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року в Одесі чоловік під час повітряної тривоги запустив фейерверк. Зловмисника затримали та він в усьому зізнався. Запускав салют він в ту мить, коли сталися прильоти по Дніпропетровщині - по Дніпру та Запоріжжю. Через ворожий обстріл там тоді сталися руйнування, загинули люди. Вчинок одесита шокував містян.

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