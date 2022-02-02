Троє людей перебувають у реанімації у важкому стані.

В Одесі пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул.Академіка Філатова, в якому сьогодні вночі постраждали семеро людей, сталася через куріння в ліжку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що загоряння в одній з квартир п'ятиповерхового будинку сталося через непогашений недопалок, який залишив власник житла, розташованого на третьому поверсі.

Коли почалася пожежа, літній чоловік намагався самостійно загасити вогонь, але йому це не вдалося: полум'я швидко поширилося по заваленій мотлохом квартирі.

Завідувач відділенням опіків і політравми мкл №10 Олександр Ставратій повідомив, що доставлено троє постраждалих: 32-річну жінку, 54-річного і 35-річного чоловікыв. У них – отруєння продуктами горіння, всі потерпілі у важкому стані перебувають в реанімації.

У мерії міста уточнили, що ще один потерпілий доставлений в МКЛ №11, троє дітей – в Одеську обласну дитячу клінічну лікарню.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Малиновському районі Одеси на вул.Академіка Філатова під час пожежі в житловому багатоповерховому будинку постраждали люди. Горіло майно в квартирі на третьому поверсі і балкони на третьому, четвертому і п'ятому поверхах. З будинку евакуювали сімох людей.