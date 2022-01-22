Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сьогоднішньої пожежі в офісній будівлі мережі "АТБ" у дев'ятиповерхівці на проспекті Олександра Поля.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

У главку нагадали, що 22 січня близько 14:15 до поліції надійшло повідомлення про пожежу на першому поверсі ресторану цієї будівлі.

"На місці події працювали правоохоронці та рятувальні служби. Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем. Остаточну причину буде встановлено після проведення відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Читайте такожМасажний салон у Миколаєві виявився борделем: клієнтів знімали камери (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, о 14:15 у Дніпрі в 9-поверховій офісній будівлі мережі "АТБ", на першому поверсі ресторану "Пальміра", виникла пожежа з розповсюдженням від першого до сьомого поверхів.

Станом на 15:00 було з'ясовано, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев'ятиповерхової будівлі з розповсюдженням пожежі в офісне приміщення на четвертому поверсі.

О 15:48 пожежу локалізували, а о 16:20 - ліквідували. Внаслідок пожежі постраждалих немає. До гасіння залучалися 45 осіб та 11 одиниць техніки.

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