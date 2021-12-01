Смертельна ДТП на Одещині трапилася вночі біля одного із сіл, зазначили в поліції.

В Одеській області на трасі водій автомобіля смертельно травмував чоловіка і зник.

Про це повідомив Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Тіло невідомого чоловіка виявили на трасі Київ – Одеса сьогодні близько третьої ночі біля села Холодна Балка.

Зазначається, що на тілі чоловіка були травми, характерні для отриманих в результаті наїзду автомобіля.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Одеській області на трасі Одеса – Мелітополь біля села Іванове зіткнулися три авто, в результаті масштабної аварії одна людина загинула, а ще шестеро осіб – постраждали.

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Автор: Лариса Козова